Try de Los Cóndores fue nominado al mejor del año en la World Rugby: Cómo votar por el chileno - Chilevisión

El try de Santiago Pedrero ante Samoa podría quedar en la historia, esto porque fue nominado a uno de los mejores del año en los World Rugby Awards.

En el duelo que terminó 32-32 por el repechaje al Mundial de Australia, el jugador de Los Cóndores se lució culminando una espectacular maniobra colectiva en el primer tiempo.

Esto fue determinante en la clasificación a la cita planetaria, la que se consiguió una semana después con el histórico triunfo en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

¿Cómo votar por el try de Santiago Pedrero en los World Rugby Awards?

La elección del Try del año se hace con los votos de la gente, donde simplemente se debe entrar a la publicación de World Rugby y comentar por Pedrero.

El nacional compite con el argentino Santiago Cordero, el fiyiano Lekima Tagitagivalu y el neozelandés Topou Vaa'i.

Apenas se confirmó la postulación, los hinchas chilenos han repletado de comentarios el posteo, colocando diversos emojis y felicitando al joven de 24 años.

El ganador se anunciará el próximo martes 25 de noviembre.

Vota aquí por Santiago Pedrero