Boxeador Anthony Joshua sobrevive a fatal accidente de tránsito en Nigeria: Dos personas murieron - Chilevisión

Anthony Joshua, ex campeón mundial de boxeo, resultó herido en un grave accidente de tránsito ocurrido en Nigeria.

El peleador británico terminó con heridas en el incidente ocurrido en el estado de Ogun, lugar en el que el vehículo que se trasladaba junto a cuatro personas chocó con un camión.

A raíz de la colisión, dos ocupantes murieron en un fatídico hecho que ya está siendo investigado por las autoridades locales.

Anthony Joshua se salva de milagro de falta accidente

Según consignó el diario local The Punch, el pugilista formaba parte de un convoy junto a su equipo de seguridad, ocupando la parte trasera del conductor en uno de los autos.

El citado medio afirmó que el chofer y el copiloto fueron los fallecidos, dejando a las otras personas con varias heridas.

Imágenes publicadas en redes sociales muestran que diversas personas intentaron a ayudar a Joshua, quien salió del vehículo con evidentes muestras de dolor para ser trasladado a un centro asistencial.

La visita de Joshua a Nigeria se da debido a que tiene familiares en aquel país, aprovechando su días libres tras la victoria que logró sobre Jake Paul el pasado 19 de diciembre.

En aquella pelea realizada en Estados Unidos, el británico le provocó una fractura de mandíbula a su contrincante.