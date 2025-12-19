Jake Paul vs Anthony Joshua: Hora y dónde ver EN VIVO en Chile la esperada pelea - Chilevisión

El Kaseya Center de Miami es el escenario para la esperada pelea de Jake Paul y Antonhy Joshua, ex campeón de peso completo que va por una nueva victoria.
Viernes 19 de diciembre de 2025 | 14:04
Jake Paul vuelve a la acción este viernes, día en que se enfrenta al experimentado Anthony Joshua en una de las peleas de boxeo más esperadas del año.
El youtuber entró de lleno en mundo del deporte, apostando a conseguir una nueva victoria tras vencer en junio pasado al mexicano Julio César Chávez Jr.
Su rival en esta oportunidad es el veterano británico, medallista de oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012 y ex campeón de peso completo que busca conquistar una velada millonaria.
La pelea de Jake Paul vs Anthony Joshua será transmitida en vivo y online por la plataforma Netflix.
Para poder ver este esperado choque, debes descargar la aplicación en tu celular, tablet o televisor e ingresar con tu usuario y clave. En caso de no tener una cuenta, puedes crearla en pocos minutos.
El evento inicia a las 18:45 horas de Chile de este viernes 19 de diciembre, aunque se espera que los combates estelares comiencen a las 22:00 horas.
El escenario es el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos, donde se espera una importante cantidad de espectadores.
