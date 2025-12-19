Jake Paul vs Anthony Joshua: Hora y dónde ver EN VIVO en Chile la esperada pelea - Chilevisión

Jake Paul vuelve a la acción este viernes, día en que se enfrenta al experimentado Anthony Joshua en una de las peleas de boxeo más esperadas del año.

El youtuber entró de lleno en mundo del deporte, apostando a conseguir una nueva victoria tras vencer en junio pasado al mexicano Julio César Chávez Jr.

Su rival en esta oportunidad es el veterano británico, medallista de oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012 y ex campeón de peso completo que busca conquistar una velada millonaria.

¿Dónde ver la pelea de Jake Paul vs Anthony Joshua?

La pelea de Jake Paul vs Anthony Joshua será transmitida en vivo y online por la plataforma Netflix.

Para poder ver este esperado choque, debes descargar la aplicación en tu celular, tablet o televisor e ingresar con tu usuario y clave. En caso de no tener una cuenta, puedes crearla en pocos minutos.

¿A qué hora pelean Jake Paul y Anthony Joshua?

El evento inicia a las 18:45 horas de Chile de este viernes 19 de diciembre, aunque se espera que los combates estelares comiencen a las 22:00 horas.

El escenario es el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos, donde se espera una importante cantidad de espectadores.

Cartelera completa del evento Jake Paul vs Anthony Joshua

Cartelera preliminares:

Cherneka Johnson vs Amanda Galle - Campeonato mundial indiscutido peso gallo femenino

Caroline Dubois vs Camila Panatta - Campeonato mundial ligero del CMB

Yokasta Valle vs Yadira Bustillos - Campeonato mundial paja del CMB

Avious Griffin vs Justin Cardona - Combate en peso welter a 8 rounds

Keno Marley vs Diarra Davis Jr. - Debut profesional del doble olímpico brasileño en peso crucero

Cartelera principal: