Alejandro Tabilo vio frenada su racha y se despidió del ATP de Buenos Aires - Chilevisión

Alejandro Tabilo (71°) no pudo continuar con su buena racha en el ATP 250 de Buenos Aires, cayendo este viernes ante el argentino Tomás Etcheverry (54°) por 1-6 y 6-3 y 6-4 en los cuartos de final.

El chileno vio frenada su racha y se inclinó en poco más de dos de partido frente al trasandino, viejo conocido que llegó a ser finalista del Chile Open hace algunos años.

La tarde comenzó de gran manera para el zurdo, quebrando en dos oportunidades el servicio a su rival y tomando rápidamente la ventaja.

Sin embargo, el oriundo de La Plata subió su nivel y pareció encontrarle la vuelta al nacional, igualando la ventaja en un ambiente que comenzaba a subir en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El tercer parcial fue extremadamente parejo, pero todo cambió en el noveno game con Etcheverry sacando un sorpresivo revés paralelo y logrando el ansiado rompimiento, para posteriormente cerrar el duelo con su saque.

Pese a la caída, el chileno saca conclusiones positivas tras ganar dos encuentros, por lo que ahora se enfocará en el ATP 500 de Río.