La confesión de Valentina Toro tras ser operada de grave lesión: “Me pegué un show” - Chilevisión

Luego de dar a conocer que sufrió una grave lesión, la karateca nacional Valentina Toro reveló una divertida anécdota que protagonizó en el post operatorio.

La representante del Team Chile tuvo que ser intervenida porducto de una rotura completa del ligamente cruzado anterior de una de sus rodillas, lo que la mantendrá alejada de las competencias.

Si bien aseguró que está bien en lo físico, la multicampeona reconoció que la noticia la afectó en lo mental y que se haya apoyado en sus familias y seres queridos.

La divertida anécdota de Valentina Toro post operatorio

En una historia de Instagram, Toro confesó que "me pegué un show" una vez que se despertó de la anestesia, reconociendo que no se acuerda de los detalles y que esto se lo contaron.

"Desperté llorando heavy porque tenía mucha pena por dejar el karate un tiempo. Les dije a las enfermeras que Trinidad de la Noi era mi enfermera (ellas muy halagadas)", agregó.

La joven de 25 años indicó que su pareja, Joaquín González, también se vio involucrado al tener que ser llamado para tranquilizarla.

"Agarré para el hue... a un tens, después me hicieron callar porque me empecé a reír a carcajadas", añadió.

