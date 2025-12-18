Gala Olímpica Team Chile: Estos son los deportistas y entrenadores premiados por su gran 2025 - Chilevisión

Este jueves se realizó la Gala Olímpica del Team Chile, oportunidad en la que se premiaron a los atletas y entrenadores más destacados del año.
La Selección Chilena de todos los deportes coronó un tremendo 2025, donde hubo grandes actuaciones en los Juegos Bolivarianos y los Panamericanos Junior 2025.
Con la conducción de Francisca Crovetto y José Antonio Giordano, la ceremonia comenzó con reconocimientos a autoridades y la intervención de Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile.
El primer galardón fue para el esgrimista Pablo Núñez que obtuvo el Premio Sostenibilidad, siguiendo con Zita Solas de Pelota Vasca que se quedó con el Premio Mujer en el Deporte.
Además, hubo recocimientos a atletas juveniles, actuaciones destacadas, entrenadores del año, Espíritu Team Chile y los mejores del año.
Gala Olímpica: Lista de todos los premiados del Team Chile
- Premio Sostenibilidad: Pablo Núñez de esgrima.
- Premio Mujer en el deporte: Zita Solas.
- Premio Juego Limpio: Federación de Hockey sobre Césped.
- Premio Mejores Deportistas Juveniles: Gabriel Reyes, Guillermo Castillo y Eric Gauna de patinaje, Daniela Kretschmer de esquí náutico,, Ignacio Flores de triatlón, Team Chile de Remo y Nicolás Saab de rugby.
- Premio "Actuaciones Deportivas Destacadas": Florencia Espiñeira de cicilismo, Sabrina Polito Franco Barbano de bochas, Melisa Polito de Bochas, Javier Villalón y Renato Belelli de pelota vasca, Pablo Guerrero y Alfredo Castro de actividades subacuáticas, Andrés Guevara, Paula Herman y Felipe Robles de vela, Tomás Freire de karate, Mary Dee Vargas de judo, Team Chile de rugby XV, Martina Weil de atletismo y Arley Méndez de levantamiento de pesas
- Premio "Actuaciones Deportivas Destacadas": Martín Vidaurre de ciclismo, Anastasiia Velozo de karate, Valentina Toro de karate, Catolina Lorca de patinaje de velocidad, Matías González de esquí náutico y Raúl Pedraza de patinaje.
- Pemio "Mejores Entrenadores del año": Pablo Lemoine de rugby, Ahmed Soyman de karate y Julen Erauzkin de remo.
- Premio "Espíritu Team Chile": Valentina Toro de karate.
- Premio "Mejores Deportistas del Año": Martín Vidaurre de ciclismo y Martina Weil de atletismo.