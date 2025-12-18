Gala Olímpica Team Chile: Estos son los deportistas y entrenadores premiados por su gran 2025 - Chilevisión

Este jueves se realizó la Gala Olímpica del Team Chile, oportunidad en la que se premiaron a los atletas y entrenadores más destacados del año.

La Selección Chilena de todos los deportes coronó un tremendo 2025, donde hubo grandes actuaciones en los Juegos Bolivarianos y los Panamericanos Junior 2025.

Con la conducción de Francisca Crovetto y José Antonio Giordano, la ceremonia comenzó con reconocimientos a autoridades y la intervención de Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile.

El primer galardón fue para el esgrimista Pablo Núñez que obtuvo el Premio Sostenibilidad, siguiendo con Zita Solas de Pelota Vasca que se quedó con el Premio Mujer en el Deporte.

Además, hubo recocimientos a atletas juveniles, actuaciones destacadas, entrenadores del año, Espíritu Team Chile y los mejores del año.

Gala Olímpica: Lista de todos los premiados del Team Chile