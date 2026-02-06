Tomás Barrios y Alejandro Tabilo cumplen y adelantan 2-0 a Chile ante Serbia en la Copa Davis - Chilevisión

Chile cumplió con su amplio favoritismo y vence 2-0 a Serbia tras el primer día de competencia por la primera ronda de las Qualifiers de la Copa Davis 2026.

En primer turno, Marcelo Tomás Barrios (112°) venció en un apretado duelo al experimentado Dusan Lajovic de 35 años (123°).

El oriundo de Chillán se impuso por 7-5 y 7-6, en un duelo que le costó y mucho cerrar, ya que el serbio llegó a levantar cuatro puntos de partido en un repleto Court Central del Estadio Nacional.

Luego saltó a la cancha Alejandro Tabilo (73°), quien en los papeles tenía una tarea abordable ante el joven de 18 años Ognjen Milic (462°).

Sin embargo, el promisorio jugador serbio complicó y más de lo esperado al zurdo, quien con mucho esfuerzo triunfó por parciales de 6-7, 6-2 y 6-4.

Este sábado, Tabilo y Nicolás Jarry intentarán liquidar la serie en el dobles, donde el ganador de la llave enfrentará en septiembre y por el pase a las finales de la Copa Davis a España.