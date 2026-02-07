Chile vs Serbia: A qué hora es y dónde ver en vivo la segunda jornada de la Copa Davis - Chilevisión

Chile enfrentará a Serbia este sábado y completará su participación en la serie de Copa Davis por la primera ronda de los Qualifiers 2026.

Los capitaneados por Nicolás Massú cumplieron en su debut el viernes y colocaron el 2-0 parcial gracias a los triunfos en singles de Tomás Barrios (112°) sobre Dusan Lajovic (123°) y de Alejandro Tabilo (73°) ante Ognjen Milic (462°).

El equipo nacional espera liquidar la llave en el duelo de dobles que hoy animarán Tabilo y Nicolás Jarry ante los hermanos Ivan y Matej Sabanov, especialistas de la modalidad, y quedarse con el boleto a la definición por las finales, cuyo rival será España.

No obstante, en caso de ser necesario, los singles restantes serán Tabilo vs. Lajovic y Barrios contra Milic.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Serbia la segunda jornada de la Copa Davis?

La segunda fecha de la serie de Chile ante Serbia está fijada para las 18:00 horas de hoy, sábado 7 de febrero.

Al igual que el viernes, el escenario de los choques será el Court Central Anita Lizana en el Estado Nacional, donde se espera un buen marco de público.

¿Dónde ver EN VIVO los partidos de Chile contra Serbia?

Los choques de Chile ante Serbia por Copa Davis serán transmitidos en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Además, los partidos serán emitidos de manera online en la plataforma de streaming DGO, a la que puedes entrar con tu usuario y clave.