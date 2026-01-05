Viene Alejandro Tabilo: La nómina de Chile para la serie de Copa Davis ante Serbia - Chilevisión

Nicolás Massú llamó a los mejores cinco tenistas nacionales para enfrentar a los europeos, llave que se disputará en el Estadio Nacional.
Lunes 5 de enero de 2026 | 11:20
Chile dio a conocer este lunes la nómina de jugadores para enfrentar a Serbia en Copa Davis, llave válida por las Qualifiers 2026.
Nicolás Massú, capitán del equipo, convocó a los mejores cinco exponentes del tenis nacional para el trascendental cruce contra el conjunto europeo.
Entre ellos está Alejandro Tabilo (81°), quien generó ruido hace algunas semanas al inscribirse en una exhibición en la misma fecha que se disputarán los encuentros.
Sin embargo, el zurdo apareció en la lista y jugará contra Las Águilas Blancas, cuadro que podría tener a Novak Djokovic (4°) entre los llamados.
La llave entre Chile y Serbia se jugará el 6 y 7 de febrero en el Court Central del Estadio Nacional.
En caso de ganar, el combinado nacional avanzará a la segunda ronda clasificatoria que se realizará en septiembre.