Viene Alejandro Tabilo: La nómina de Chile para la serie de Copa Davis ante Serbia - Chilevisión

Chile dio a conocer este lunes la nómina de jugadores para enfrentar a Serbia en Copa Davis, llave válida por las Qualifiers 2026.

Nicolás Massú, capitán del equipo, convocó a los mejores cinco exponentes del tenis nacional para el trascendental cruce contra el conjunto europeo.

Entre ellos está Alejandro Tabilo (81°), quien generó ruido hace algunas semanas al inscribirse en una exhibición en la misma fecha que se disputarán los encuentros.

Sin embargo, el zurdo apareció en la lista y jugará contra Las Águilas Blancas, cuadro que podría tener a Novak Djokovic (4°) entre los llamados.

Nómina de Chile para llave vs Serbia por Copa Davis

Cristian Garín: 78°

Alejandro Tabilo: 81°

Tomás Barrios: 108°

Nicolás Jarry: 133°

Matías Soto: 390° (148° en dobles)

¿Cuándo juegan Chile y Serbia por Copa Davis?

La llave entre Chile y Serbia se jugará el 6 y 7 de febrero en el Court Central del Estadio Nacional.

En caso de ganar, el combinado nacional avanzará a la segunda ronda clasificatoria que se realizará en septiembre.