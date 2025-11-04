Alejandro Tabilo no pudo ante un sólido Novak Djokovic y quedó eliminado del ATP de Atenas - Chilevisión

Alejandro Tabilo (89°) se despidió del ATP 250 de Atenas, luego de caer 7-6 (3) y 6-1 ante Novak Djokovic (5°) por la segunda ronda.

En poco más de una hora y media de partido, el chileno fue superado por el veterano tenista serbio que aprovechó sus chances y se metió en los cuartos de final.

El encuentro fue muy parejo en el primer set, con cada uno mantiendo su saque hasta el tiebreak en el que el ex número uno del mundo sacando diferencias.

La segunda manga tuvo al nacional con su única oportunidad de quiebre, la que fue salvada por el europeo que a partir de ese momento cometió muy pocos errores.

Djokovic sacó a relucir toda su experiencia y quebró en dos oportunidades, cerrando el duelo sin grandes inconvenientes y abrochando su paso a la siguiente ronda del torneo helénico.

Además, el ganador de 100 títulos ATP aprovechó quitarse la espina de no haber podido derrotar al chileno, dejando el historial 2-1 a favor del nacido en Toronto.

¿Qué se viene para Alejandro Tabilo?

Con esto, Alejandro Tabilo dio por terminada su temporada 2025 y se tomará algunos días de descanso.

La próxima campaña arrancará con el nacional disputando algunos torneos hasta el Australian Open, primer Grand Slam de la temporada que comienza el 12 de enero.