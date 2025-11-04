Alejandro Tabilo vs Novak Djokovic: Hora y dónde ver EN VIVO partido por ATP de Atenas - Chilevisión

Alejandro Tabilo (89°) tiene una nueva cita con la historia, enfrentándose este lunes a Novak Djokovic (5°) en el ATP 250 de Atenas.

Por los octavos de final del torneo europeo, el chileno se mide al veterano ex número uno del mundo que apuesta a conseguir el título 101 de su notable carrera.

El zurdo viene con confianza tras vencer en la primera ronda al australiano Adam Walton (83°) por 7-6 (7), 6-7 (6) y 7-5 en un sufrido encuentro.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Alejandro Tabilo vs Novak Djokovic?

El partido de Alejandro Tabilo ante Novak Djokovic será transmitido en vivo y online por la plataforma de streaming Disney +.

Para poder ver el duelo por el ATP 250 de Atenas, solamente tienes que ingresar a la aplicación con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Alejandro Tabilo y Novak Djokovic por el ATP de Atenas

El compromiso del tenista nacional contra el serbio inicia no antes de las 13:00 horas de este martes 4 de noviembre, disputándose en el Center Court de Atenas.

Historial de enfrentamientos de Alejandro Tabilo vs Novak Djokovic

Este es el tercer enfrentamiento entre ambos jugadores. El último de ellos se dio en abril de este año por la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo.

En esa oportunidad, el chileno se impuso con categoría por 6-3 y 6-4.