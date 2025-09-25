Alejandro Tabilo vio frenada su racha tras caer ante Zizou Bergs en el ATP de Tokio - Chilevisión

Alejandro Tabilo (72°) no pudo continuar su buena racha y quedó eliminado en su estreno en el ATP 500 de Tokio, luego de caer ante Zizou Bergs (45°).

El zurdo apostaba a mantener el sólido rendimiento que lo llevó a ganar el ATP 250 de Chengdu hace pocos días, pero no pudo contra el belga que lo derrotó por 1-6, 7-6 (2) y 7-6 (4) en casi tres horas de partido.

El encuentro fue muy favorable para el chileno, quien llegó a estar set y break arriba frente al europeo, recordado en nuestro país por la escandalosa agresión a Cristian Garín (124°) en Copa Davis en febrero pasado.

Sin embargo, el nacido el Lommel mejoró y obtuvo tres mini quiebres en el tiebreak de la segunda manga, estirando el encuentro a un tercer parcial.

Lamentablemente, Bergs nuevamente concretó sus chances en el desempate final y terminó asegurando su pasaje a la siguiente ronda, donde se medirá a Carlos Alcaraz (1°).

Pese a la derrota, la raqueta nacional sigue sacando cuentas alegres en la gira por Asia que lo ha llevado a sumar un título y una final en un Challenger.

¿Qué se viene para Alejandro Tabilo?

El próximo desafío de Alejandro Tabilo será la qualy del Masters 1000 de Shanghai, torneo que arranca a comienzos de octubre.