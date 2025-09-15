Caos en el tenis: Revelan que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner estarían involucrados en triángulo amoroso - Chilevisión

La rivalidad entre Carlos Alcaraz (1°) y Jannik Sinner (2°) estaría yendo mucho más allá de la cancha, luego de que ambos fueran involucrados en un triángulo amoroso.

Todo se debe a un supuesto romance con Brooks Nader, modelo estadounidense que llamó la atención al asistir a varios partidos del reciente US Open.

Entre esos encuentros estuvo uno del español, ganador del último Grand Slam de la temporada que ha sido vinculado con la influencer de 28 años.

La situación escaló con las declaraciones de la hermana mayor de la norteamericana, Grace Ann Nader, afirmó en una entrevista con Page Six que su familiar recibió una ola de mensajes de deportistas, entre los que estaba un atleta que "rima con 'winner'", haciendo referencia a Sinner.

Además, Ann Nader reveló que "los rumores son ciertos" sobre un supuesto romance de Brooks con Alcaraz. Si bien no dio nombres, apuntó que "salir con alguien es un término muy impreciso. Pero sé que es el hombre del momento".

Círculo de Carlos Alcaraz desmiente relación con Brooks Nader

Ante la ola de especulaciones, el círculo del hispano se comunicó con el programa No Somos Nadie y desmintió un vínculo con la modelo.

En un mensaje entrengado a uno de los panelistas, el equipo del murciano fue tajante: "Carlos está soltero y no tiene intención de mantener relaciones serias".

En este escenario, la prensa norteamericana ha especulado con que Brooks estaba buscando protagonismo justo antes de que iniciara el reality en el que participará.

Se trata de "Love Thy Nader", donde mostrará parte de su vida junto al resto de sus hermanas.