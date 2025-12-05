“Un consejito”: El potente descargo de Sonia Isaza ante constantes comentarios de su cuerpo - Chilevisión

Sonia Isaza, pareja de Arturo Vidal, lanzó una potente reflexión sobre los constantes comentarios que recibe sobre su cuerpo.

La influencer colombiana se descargó con una publicación en redes sociales, apuntando a los usuarios que constantemente cuestionan su trabajada figura.

A través de su Instagram, la modelo fitness señaló: "Que si muy gorda, que si muy flaca. Siempre habrá algo que decir, pero al final uno no tiene que verse como los demás quieren, sino como una misma se siente bien".

El consejo de Sonia Isaza a gente que lanza "mala vibra"

La creadora de contenido no se quedó ahí y continuó: "Yo me miro al espejo y me gusto así: Más delgada, más rayadita, más yo, y eso es lo único que importa. No es como me quiera ver fulanito, perenano o quien sea. Es cómo me siento yo en mi piel".

"Y de paso, un consejito para toda esa gente que entra a tirar mala vibra y vive criticando cuerpos ajenos, que si el pelo, que la nariz, que la cara, que si parece o no parece: Enfoquen esa energía en mejorarse ustedes, no en tirar veneno", agregó.

Isaza insistió en que "cada quien tiene su proceso y su forma de sentirse bien. Ocúpense de lo suyo y dejen a los demás brillar en paz".

La reflexión fue acompañada de un video en el que posa con bikini, generando una ola de comentarios positivos entre sus seguidores.

Mira la publicación acá