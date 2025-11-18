Incluyó a su suegra: Sonia Isaza desmintió quiebre con Arturo Vidal con llamativa publicación - Chilevisión

Distintos portales habían asegurado que Vidal e Isaza terminaron su relación y que a él se le había visto junto a otras personas.
Este lunes, Sonia Isaza alzó la voz tras los rumores de quiebre con Arturo Vidal y desmintió la información con una llamativa publicación en sus redes sociales.
Distintos portales de farándula habían asegurado que Vidal e Isaza habían terminado, sin embargo, la modelo colombiana desmintió esa información.
Fiel a su estilo, Sonia utilizó las historias de su cuenta de Instagram y felicitó a Jaqueline Pardo, su suegra y madre del "Rey Arturo" en el día de su cumpleaños.
"Feliz cumpleaños, suegrita. Dios me la bendiga siempre y que hoy la consientan mucho", señaló la modelo colombiana, quien posteriormente agregó: "La quiero un montón".
Finalmente, Isaza compartió un video donde aparece publicitando el casino online de Arturo Vidal, dejando en claro que su relación de seis años no ha terminado.