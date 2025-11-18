Incluyó a su suegra: Sonia Isaza desmintió quiebre con Arturo Vidal con llamativa publicación - Chilevisión

Distintos portales habían asegurado que Vidal e Isaza terminaron su relación y que a él se le había visto junto a otras personas.

Este lunes, Sonia Isaza alzó la voz tras los rumores de quiebre con Arturo Vidal y desmintió la información con una llamativa publicación en sus redes sociales.

Distintos portales de farándula habían asegurado que Vidal e Isaza habían terminado, sin embargo, la modelo colombiana desmintió esa información.

Sonia Isaza desmiente quiebre con Arturo Vidal

Fiel a su estilo, Sonia utilizó las historias de su cuenta de Instagram y felicitó a Jaqueline Pardo, su suegra y madre del "Rey Arturo" en el día de su cumpleaños.

"Feliz cumpleaños, suegrita. Dios me la bendiga siempre y que hoy la consientan mucho", señaló la modelo colombiana, quien posteriormente agregó: "La quiero un montón".

Finalmente, Isaza compartió un video donde aparece publicitando el casino online de Arturo Vidal, dejando en claro que su relación de seis años no ha terminado.

Revisa la publicación de Instagram: