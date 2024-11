“¡Me tienen harta!”: Sonia Isaza aclaró vínculo con testigo de fiesta en la que participó Arturo Vidal - Chilevisión

La colombiana, polola de Arturo Vidal, descargó su rabia en redes sociales luego de los rumores que han surgido en torno a su relación con la joven que aseguró haber estado presente en la fiesta de los jugadores de Colo Colo.

A través de su Instagram, Isaza desmintió cualquier tipo de vínculo con la joven venezolana que aseguró haber ayudado a la víctima que denunció el hecho.

Sonia Isaza se enojó en redes

En sus stories, Sonia se refirió muy enojada a los rumores al decir que "no saben la rabia que tengo".

"Los que me conocen, saben que no me gusta la polémica, trato de mantenerme al margen de todo (...) estoy hasta la coronilla marica (sic) de que estén hablando mierda (sic) mía, que se estén metiendo conmigo cuando yo nunca me meto con nadie", continuó exaltada.

En esa línea, continuó al referirse a que "ahora salen con el cuento de que, supuestamente, la chica que salió hablando del problema que hubo el día de ayer (fiesta de jugadores), que supuestamente es amiga mía".

"Me tienen que mostrar, con pruebas, que es amiga mía, porque no la conozco, en mi puta vida (sic) la he visto. Dejen de estar hablando lo que no es. Me tienen harta", agregó.

"Si van a hablar algo, hablen cosas que sí son, pero cómo van a inventar que es amiga mía (...) No entiendo las ganas de estarle haciendo daño a la gente", fue parte de su descargo.