Presunta testigo reveló detalles de fiesta que terminó en denuncia contra jugadores de Colo Colo - Chilevisión

La influencer venezolana Sile Sajor aseguró en sus historias de Instagram haber acompañado durante toda la noche a la denunciante y, entre otras cosas, negó que algún jugador se acercó a ella.

Una joven influencer aseguró haber estado en el Bar Mía de Vitacura y descartó que algún jugador de Colo Colo se acercara a la mujer que denunció haber sido drogada en dicho local nocturno.

Se trata de Sile Sajor, una creadora de contenidos que cuenta con más de 39 mil seguidores en Instagram y que, entre otras cosas, relató haber asistido a la denunciante durante toda la noche y madrugada de este lunes.

A través de sus historias, la venezolana compartió lo que ella señala como "su versión y la versión real de lo que pasó", pues sostiene que pasó toda la noche con la mujer y que no observó ninguna anomalía.

Habla supuesta testigo de presunto incidente en bar

Según contó en la plataforma, todo habría comenzado cuando se percató que la denunciante se encontraba en estado de ebriedad, por lo que decidió acompañarla, ayudarla y contactar a algún integrante de su familia para que acudiera al bar.

"Personalmente estuve ahí para cuidarla", señaló: "Tuve toda mi disposición hacia ella, la cuidé y hasta pedí leche. Me tomé la tarea de llamar a la mamá. La mamá llamó a la hermana, ahí estuvimos hablando con la hermana".

Fue en eso cuando, de acuerdo con su testimonio, comenzaron las especulaciones en torno a lo ocurrido. "Le dije que tranquila, yo la estaba cuidando, que no pasa nada. En ningún momento se acercó Arturo Vidal", comenzó recordando.

"Lo que más me impresiona es que (dijeran que) hubo una agresión sexual", confesó. "Llega la hermana, 'es que quién le hizo esto'. Mami, aquí somos bien grandecitas. Si tenemos edad para ir hacia un lugar, también tenemos edad para decir 'no puedo mezclar esto, tengo que cuidar mi integridad'".

Supuesta testigo: "¿Por qué tienen que andar inventando cosas?"

Finalmente, Sile increpó tanto a la denunciante como a su hermana, pues advirtió que ambas estarían inventando los hechos que se dieron a conocer esta mañana en los medios de comunicación.

"¿Por qué tienen que andar inventando cosas que no son? ¿Cuál es la necesidad de dañar a las personas?", preguntó, para luego subrayar que "en ningún momento se acercó Arturo, en ningún momento se acercó nadie".

"Lo que me duele es que es una celebración, una junta piola entre amigos. Ellos dan barra libre, cada quien se tiene que medir. ¿La niña no se cuida y viene la hermana a difamar y a querer decir cosas que no pasaron?", concluyó.