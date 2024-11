Cronología de la denuncia por agresión sexual que involucra a Arturo Vidal y jugadores de Colo Colo - Chilevisión

El incidente comenzó este domingo con la reserva del bar Mía ubicado en Vitacura. Aunque celebraban un cumpleaños, se especula que pretendían festejar la obtención del Campeonato Nacional.

Fiscalía confirmó la mañana de este lunes una denuncia que involucra a una cantidad todavía no determinada de jugadores del club Colo Colo por una presunta agresión sexual.

El hecho ocurrió en horas de esta madrugada en bar Mía, ubicado en Avenida Vitacura con calle Lo Matta, en la comuna de Vitacura, donde una mujer acusó haber sido drogada en contra de su voluntad.

Cronología del confuso incidente en Vitacura

El incidente tuvo inicio este domingo 3 de octubre con la reserva del local nocturno por parte de los jugadores de Colo Colo.

Aunque se habla de un cumpleaños, también se especula que habría sido efectuada para festejar en caso de haber obtenido el campeonato nacional, cosa que no ocurrió.

Jugadores hacen reserva de Bar Mía , en Vitacura. 23:00 horas del domingo: Comienza celebración en Bar Mía con los primeros invitados. Por esa misma hora llega un grupo de cuatro amigas, entre ellas, la presunta víctima. Las amigas de la presunta víctima se retiran del local, a una hora que no ha sido determinada. 02:00 de la madrugada del lunes : Llega Arturo Vidal al local nocturno. Hermana de la presunta víctima llega al local tras ser alertada sobre su estado.



03:45 de la madrugada del lunes : Llega Seguridad Ciudadana al local nocturno. Presunta víctima concurre al Servicio Médico Legal por sospecha de agresión sexual. Hermana de la presunta víctima ingresa denuncia a Carabineros por agresión sexual. Arturo Vidal es trasladado a comisaría de Vitacura, a una hora que no ha sido determinada. 09:00 de la mañana del lunes : Fiscalía confirma que denuncia fue ingresada en Ministerio Público. 09:00 de la mañana del lunes : Administrador del local entrega primeras declaraciones. 09:25 de la mañana del lunes : Carabineros confirma que Vidal fue trasladado a la comisaría de Vitacura.



Habla administrador de bar en Vitacura

El administrador del bar conversó en exclusiva con Contigo en la Mañana y entregó nuevos antecedentes sobre la acusación que involucra a jugadores de Colo Colo.

Según declaró, seguridad municipal llegó al recinto cerca de las 03:45 am para "revisar si habíamos terminado la fiesta, la junta que teníamos en el bar".

Luego de eso, la hermana de la denunciante "me insinúa que la pueden haber drogado dentro del bar... obviamente le dije que no creía que fuera así". Tras la llegada de Carabineros, aseguró que los jugadores "no arrancan, en ese minuto nadie se va detenido".