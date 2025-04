“No están los chiquillos”: La teoría que cobra fuerza sobre pescadores de lancha “Bruma” - Chilevisión

Hasta el momento se han rastreado 27 kilómetros cuadrados y aún no hay rastro de los pescadores desaparecidos en la lancha "Bruma", sin embargo los bacaladeros encontraron anomalías en el suelo marítimo.

Este lunes las familias de los pescadores desaparecidos en Coronel expusieron una nueva teoría que explicaría por qué no se ha podido dar con el paradero tripulantes que naufragaron en la lancha "Bruma", el pasado 30 de marzo.

Esto debido a que hoy se cumple el plazo máximo de búsqueda que tiene la Armada de Chile y aunque la entidad puede extender las labores respecto a los avances que existan, como la aparición de la proa, las condiciones climáticas y marítimas en los próximos tres días son complejas.

Colisionada y arrastrada bajo el mar

El viento y las corrientes marítimas irán en direcciones opuestos, lo que genera que los robots utilizados para la búsqueda no puedan ser controlados de manera óptima.

Al respecto, Claudia Urrutia, presidenta de la Agrupación de Bacaladeros del Maule y vocera de las familias, explicó a El Mercurio: "Se inspeccionaron 27 kilómetros cuadrados donde no encontraron nada".

En esa misma línea, Urrutia explicó que las ecosondas de los bacaladeros mostraron anormalidades en el suelo marino, por lo que la lancha "Bruma" pudo haber sido colisionada y arrastrada bajo el mar. Es por ello que se analizará el ancla que fue encontrada.

"Es demasiado crudo el hecho de que te impactan, sino que también te arrastran y a lo mejor eso podría justificar el nivel de daño del mismo buque", expresó Claudia.

"El tema es que no están , no están. Hemos encontrado un zapato, que lo reconoció la familia; hemos encontrado distintas cosas, pero no están los chiquillos", cerró Urrutia.