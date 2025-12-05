Esteban Paredes sorprendió al revelar curioso momento con Angie Zepeda: “Tengo que contar algo” - Chilevisión

Una desconocida historia contó Esteban Paredes sobre Angie Zepeda, la bailarina que lo está acompañando en Fiebre de Baile.

El ex futbolista reveló que todo se dio un par de semanas después de conocerse, donde comenzaron los ensayos para salir con todo a la pista.

Una vez terminada una de las sesiones, la artista sorprendió al otrora goleador histórico al confesarle de qué equipo es hincha acérrima.

Angie Zepeda le contó su "secreto" a Esteban Paredes

En entrevista con TNT Sports, el mítico artillero comentó que "llevábamos un mes en este tema. Un día la fuimos a dejar al metro y me dijo: 'Te tengo que contar algo. Pasa que soy de la U. No te lo quería decir'".

"Yo le dije que por qué, si es algo totalmente diferente y que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahí le digo: '¿Por qué no me dijiste antes? Hubiésemos cambiado, jaja'", añadió.

Paredes se tomó todo con mucho humor y dio a conocer la respuesta a Zepeda: "Le dije que estuviera tranquila y que no pasa nada. El pololo es fanático de Colo Colo. El Víctor, a quien le mando cariños".