Quién es Angie Zepeda, la bailarina que acompaña a Esteban Paredes en Fiebre de Baile - Chilevisión

La joven cuenta con más de ocho años de carrera y actualmente es profesora en el Dance Studio Power Peralta, donde enseña Ritmos Urbanos y New Style.

Angie Zepeda es la talentosa bailarina que acompaña a Esteban Paredes en el estelar Fiebre de Baile.

Con más de ocho años de carrera, la bailarina es experta en ritmos como hip hop, reggaeton, dancehall, house, entre otros.

¿Quién es Angie Zepeda, la bailarina que acompaña a Esteban Paredes en Fiebre de Baile?

Además de ser la partner del goleador, Zepeda actualmente se desempeña como profesora en el dance estudio Power Peralta, donde enseña "Iniciación a ritmos urbanos y new style".

La bailarina se formó profesionalmente en danza y coreografía en la Universidad Uniacc y ha compartido escenario con artistas como Sebastian Yatra, Marcianeke, Alexis y Fido, Julianno Sosa y Sofía Reyes, entre otros.

Por otro lado, este año Angie se convirtió en una de las bailarinas ganadoras del desafío Mall Plaza, el cual le permitió presentarse en el Festival de Viña del Mar.