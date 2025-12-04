 Con tierna foto: Alexis Sánchez le da la bienvenida al nuevo integrante de la familia - Chilevisión
Con tierna foto: Alexis Sánchez le da la bienvenida al nuevo integrante de la familia

Tras diversas fotos y videos publicados por Alexandra Litvinova, esta vez fue el tocopillano el que publicó una tierna imagen en sus redes sociales.

Jueves 4 de diciembre de 2025 | 11:22

Alexis Sánchez encontró el amor. Maravilla atraviesa un agradable momento personal junto a su novia Alexandra Litvinova, quien está embarazada.

En medio de diversas fotos y videos publicadas por la modelo rusa, esta vez fue el tocopillano el que subió a las redes sociales una particular imagen.

Si bien el futbolista chileno no ha ratificado de manera pública su paternidad, sí se dio el tiempo de darle la bienvenida al nuevo integrante de su familia.

La canción con la que Alexis Sánchez saludó a nuevo integrante

En concreto, el delantero del Sevilla saludó a Lapa, la perrita de la influencer que está viviendo con ellos desde hace algunos meses.

La postal fue subida en el Instagram oficial de Atom y Humber, las mascotas que han acompañado fielmente a Alexis durante casi toda su carrera.

El nortino publicó una foto en la que aparece tomándole el rostro al animal, acompañando todo con la canción "Chiquita Mía" interpretada por Álvaro Torres.

Anteriormente, Litvinova mostró un paseo que realizó junto a los perros de Sánchez, lo que fue uno de los primeros gestos que relató el romance entre ambos.

Mira la foto acá

