Reapareció en redes: La profunda reflexión de Camilo Huerta a meses de su quiebre con Marité Matus - Chilevisión

Tras varios meses en silencio por su quiebre con Marité Matus, Camilo Huerta reapareció en redes sociales y publicó un llamativo video.

El ex integrante de Yingo terminó su relación con la influencer, con quien estuvo casado por un año y medio y que llegó a presentar acciones legales por una sociedad comercial.

Si bien ninguno ha hablado de manera pública, la otrora pareja de Arturo Vidal ha subido algunas imágenes de sus hijos y de viajes que ha realizado.

El singular posteo de Camilo Huerta

Tras revelar en un primer momento una historia con una cuenta regresiva que finalizaba este 4 de diciembre, el preparador físico reveló que todo apuntaba a su cumpleaños.

Huerta posteó un registro en el que aparece junto a una pequeña torta y una vela, cerrando los ojos como si estuviera meditando sus deseos.

"Un año que lo puso todo a prueba: La templanza, los valores, el corazón, la virtud. Hoy celebro un renacer. Feliz 41, Camilo", escribió en Instagram.

Todo fue acompañado por la canción "Love" de Kendrick Lamar, dando a entender que está listo para una especie de nuevo comienzo en su vida.

Mira el video acá