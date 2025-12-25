“El más anhelado”: Carlos Palacios sorprende con gran revelación familiar en plena Noche Buena - Chilevisión

Carlos Palacios vivió una Navidad especialmente emotiva este 25 de diciembre. El futbolista compartió con sus seguidores una noticia familiar que marcó la celebración junto a su pareja, Alexia Catalina.

A través de una publicación en redes sociales, el actual jugador de Boca Juniors reveló durante la Noche Buena que se convertirá en padre nuevamente.

"El mejor regalo que Dios nos pudo dar. Te amamos mucho, mi porotit@. El mejor regalo del mundo, el más anhelado, el más esperado. Te amamos y te esperamos con muchas ansias", escribió el jugador junto a una fotografía besando el vientre de Alexia.

El mediocampista chileno, con pasos destacados por Colo Colo y Unión Española, ya es padre de dos hijos, a quienes en distintas ocasiones ha mencionado como un pilar fundamental en su vida.