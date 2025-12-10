Con mensaje al DT: El consejo de Ricardo Gareca a Carlos Palacios para que brille en Boca - Chilevisión

El ex entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, analizó la primera temporada de Carlos Palacios en Boca Juniors.

Pese a usarlo en solamente tres partidos (uno como titular) en La Roja, el Tigre se dio el tiempo de elogiar y hasta darle un consejo al volante nacional.

El Tigre destacó que La Joya "es un chico que tiene todas las condiciones, tiene que saber dónde está. Saber eso y acomodarse rápido a un club como Boca. Esos clubes no te perdonan ni te esperan. Se tiene que acomodar rápido".

"Él en Chile era un jugador muy reconocido en Colo Colo y dio resultado. Le costó acomodarse a la demanda de Boca. Pero si él es inteligente, no va a tener problemas", añadió.

El consejo de Ricardo Gareca a Carlos Palacios

En entrevista con Radio La Red, el experimentado adiestrador le dio un consejo a Palacios y también al entrenador del Xeneize.

"Si lo trajeron como enganche, tendrá que empezar a transitar eso, lógicamente hablado con el técnico", dijo en un primer momento.

Gareca insistió en que el mediocampista "necesita la pelota y se tira demasiado atrás. Debería estar en los últimos metros, donde los delanteros necesitan que los asistan. Tiene un gran remate y puede hacer goles".

El DT argentino recalcó que La Joya debe aparecer "en los últimos 30 metros", señalando que "a 60 metros del arco, Palacios puede ser importante al inicio, pero Boca adolecerá el toque final, porque no vemos que Boca fabrique muchas situaciones de gol. Debería jugar más arriba".