Ahora es vidente: La llamativa seña de Carlos Palacios en triunfo de Boca que se hizo viral - Chilevisión

Carlos Palacios fue protagonista en el gran triunfo de este domingo de Boca, cuadro que venció 2-0 a Talleres y avanzó a los cuartos de final de la liga argentina.

La Joya fue titular, consagrándose como una pieza clave para el entrenador Claudio Úbeda que se impuso con un doblete de Miguel Merentiel.

Más allá de su rendimiento en la cancha, el chileno llamó la atención por un particular gesto en un momento clave del encuentro.

Carlos Palacios "anticipa" penal de Talleres

En el cierre del primer tiempo, la T tuvo una enorme chance de poner el duelo 1-1 con un penal a favor que pudo haber cambiado la historia.

Sin embargo, el arquero Agustín Marchesin se lució y tapó el remate de Mateo Cáceres, desatando la locura de los hinchas que repletaron La Bombonera.

En esta secuencia, compartida por la propia Liga Profesional de Fútbol, se vio a Palacios señalándole al portero el lado hacia que iba a ir el disparo.

El ex Colo Colo estuvo varios segundos con su mano apuntando a la izquierda del meta, celebrando con todo la contención de su compañero de equipo.

"¿Siguió el consejo de Palacios? Marchesín voló y evitó el empate de la T", señaló el organismo en el posteo.

Mira el momento acá