Pese a golear a La Calera: La mala noticia que Arturo Vidal le entregó a Colo Colo - Chilevisión

La gran victoria 4-1 de Colo Colo ante Unión La Calera tuvo una pequeña mancha, donde Arturo Vidal terminó siendo el protagonista.

El King, que fue suplente e ingresó en el segundo tiempo, fue amonestado y quedó suspendido para el trascendental partido del Cacique ante Cobresal del próximo viernes 28 de noviembre.

El volante recibió su octava tarjeta amarilla en lo que va de la Liga de Primera, lo que le impedirá estar en la visita al elenco minero en un cotejo clave en la lucha por clasificar a la Copa Sudamericana.

Actualmente, el Cacique está 7° en la tabla de posiciones con 44 puntos y por el momento accederían al torneo internacional, superando por diferencia de goles a los dirigidos por Gustavo Huerta.

De todas formas, el ex seleccionado nacional podrá estar en el choque ante Audax Italiano que cerrará la temporada.

La explicación de Arturo Vidal por su suplencia

Una vez terminado el compromiso con Los Cementeros, Vidal se refirió a los motivos que lo llevaron a empezar la noche en el banco.

El Rey afirmó que "no es que fui suplente porque hay alguien mejor que yo. Sí, físicamente había mejores que yo, porque hace cuatro semanas que no juego, sólo he entrenado, entonces igual es difícil meterse (en los titulares)".

"El equipo lo hizo espectacular hoy y siempre el equipo que gana sigue. Ya venían de dos triunfos y eso es lo más importante", agregó.