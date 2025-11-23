Colo Colo goleó a Unión La Calera y busca asegurar sus pasajes a la Copa Sudamericana 2026 - Chilevisión

Colo Colo obtuvo un importante triunfo por 4-1 frente a Unión La Calera y se mantiene en la búsqueda de los resultados que le permitan lograr clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Un partido que en la previa era de vida o muerte para los albos, ya que necesitaban sumar de a tres para alcanzar y desplazar a Cobresal en el séptimo lugar de la tabla y con eso, aspirar a un cupo de copa internacional.

Los dirigidos por Fernando Ortiz fueron superiores de inicio a fin frente a un cuadro cementero que a comienzos del segunto tiempo brilló, pero no lo suficiente para acortar el resultado.

Colo Colo golea a Unión La Calera e iguala a Cobresal en la tabla de posiciones

Durante el primer tiempo, los locales fueron efectivos y mostraron un juego seguro que les permitió llegar al descanso con un contundente 3-0. Lucas Cepeda abrió la cuenta para los albos a los 6' minutos de partido.

Luego Javier Correa pondría el 2-0 al minuto 15' y Víctor Felipe Méndez alargaría la distancia diez minutos más tarde anotando el 3-0.

Ya en el segundo tiempo, el Cacique comenzó a generar espacios, y vendría el gol de los caleranos de parte de Ignacio Mesías para dejar las cosas 3-1.

Finalmente, cuando el partido ya estaba por expirar, el uruguayo Salomón Rodriguez se encontró con la red y sentenció el marcador con el 4-1.