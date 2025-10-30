Cobresal responde a demanda de ex jugador: Las duras consecuencias que podría generar el caso - Chilevisión

Nuevas alarmas se encendieron en el fútbol chileno por la demanda contra Cobresal por parte de Franco García, ex jugador del club.

El argentino, que estuvo en las temporadas 2023 y 2024, acusó ante la FIFA a Los Mineros por supuestos incumplimientos contractuales, entre los que está la ejecución de la compra de su pase y un presunto no registro de su contrato en la ANFP.

Ante esta situación, el elenco de El Salvador se defendió y señaló que "nuestra institución, ha cumplido íntegra y oportunamente con la reglamentación interna aplicable y con los procedimientos internacionales correspondientes".

"Rechazamos categóricamente cualquier insinuación sobre documentación adulterada o pagos indebidos", afirmaron los nortinos en un comunicado.

¿A qué se arriesga Cobresal por la demanda de Franco García?

En caso de comprobarse una irregularidad en el contrato de un futbolista, los clubes arriesgan una severa sanción de parte de la FIFA.

En el artículo 88°, inciso G, el organismo estipula que se podría dar el descenso a la categoría inmediatamente inferior al final de la temporada, lo que podría modificar la tabla de posiciones.

En ese escenario, Cobresal recalcó que presentaron todos los antecedentes, apuntando que las "consecuencias deportivas automáticas no se condicen con el estado procesal ni con los hechos planteados por el club ante la sede competente".

"Club Deportes Cobresal no ha cometido falta alguna y confía en que el proceso permitirá acredir plenamente su posición, hasta que el fallo ad-hoc se encuentre firme y ejecutoriado", sentenciaron.

Mira el comunicado acá