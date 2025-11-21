Bruno Barticciotto aterriza las chances de llegar a Colo Colo: “No lo veo muy probable” - Chilevisión

Tal como ocurre desde hace varios mercados de pases, Bruno Barticciotto nuevamente sonó en Colo Colo de cara a la nueva temporada.

En plena recta final de la Liga de Primera, el delantero otra vez habría aparecido en la órbita del Cacique tras finalizar su vínculo con el Santos Laguna.

Sin embargo, el propio atacante aterrizó las expectativas y reveló que no tiene planeado retornar a Chile al menos el próximo año.

¿Qué dijo Bruno Barticciotto sobre Colo Colo?

En entrevista con DLT Sports, el ariete de 24 años puso freno a un eventual fichaje en el Popular. "Es que es complicado. Volver a Chile, a Colo Colo, no lo veo muy probable", comentó.

El formado en Universidad Católica fue tajante y afirmó que "creo que volver a Chile no sería un avance, así que no".

Acerca de su futuro, Barticciotto sostuvo que "la promesa (en Santos Laguna), era que me iba a quedar en el club y me comunicaron que me iba. Así que ahora otra cosa. Cosas van a venir, importantes".

A lo largo del 2025, el delantero nacional disputó un total de 22 partidos con el elenco mexicano y anotó 8 goles.