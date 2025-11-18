Atento Colo Colo: El potente aviso de Talleres ante presunto interés por Matías Catalán - Chilevisión

En plena lucha por clasificar a copas internacionales, en Colo Colo poco a poco comienzan a pensar en lo que será la nueva temporada.

Ante un importante recambio de nombres que asomaría, uno de los que nuevamente genera ruido en Macul es Matías Catalán.

El defensor estaría nuevamente en la carpeta de refuerzos de Los Albos, aunque esta vez aparentemente hay mayor esperanza en el que el traspaso se concrete.

Presidente de Talleres manda aviso por Matías Catalán

Todo esto se da por el aviso de Andrés Fassi, presidente de Talleres que se abrió a negociar por una eventual transferencia del argentino-chileno.

Si bien tiene contrato hasta fines del 2026, el máximo dirigente de la T afirmó a Radio Cooperativa que no se cierra a conversar por el futuro del zaguero.

Sin embargo, el directivo aclaró que todo se resolverá una vez que finalicen los playoffs del torneo argentino, donde su elenco se medirá a Boca en condición de visitante.

Tras superar una rotura de ligamentos, Catalán ha disputado 12 partidos esta campaña en las que no marcó goles, convirtiéndose en pieza clave para el DT Carlos Tevez.