¿Actos de indisciplina? Fernando Ortiz explica ausencia en Colo Colo de joven promesa - Chilevisión

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, se refirió a la ausencia en las convocatorias de Manley Clerveaux, jugador de origen haitiano que se ha destacado en las inferiores.

Si bien sumó minutos en la victoria 4 a 0 contra Iquique a fines de septiembre, el extremo dejó de ser tenido en cuentas en los siguientes duelos, lo que encendió las especulaciones sobre presuntas indisciplinas.

Ante esto, el estratega argentino aclaró la situación: "Me sigue gustando como jugador, pero el fútbol profesional requiere de cierto profesionalismo".

DT de Colo Colo explica ausencia de Manley Clerveaux

En entrevista con Radio ADN, el adiestrador señaló que "cuando un jugador profesional no hace actividades profesionales, entonces hay una pausa. Espere señor, ¿usted quiere ser jugador profesional? Bueno, entonces trabaje como un jugador profesional".

"No es que vengo acá y hago fútbol, o me duele algo y no entreno. Ese tipo de situaciones las he vivido con Manley. Entonces vamos poniendo los patitos caminando juntos, porque si usted quiere ser profesional, trabaje como profesional", agregó.

Ortiz remarcó que "no sé si indisciplina es la palabra, pero esos actos de rebeldía, en que yo lo subí a Primera y después con sus compañeros trabaja diferente o tiene actitudes distintas… no, no, no".

"Haga su trabajo profesional y si quiere ser jugador profesional, haga lo que le dicen", agregó el trasandino sobre el joven de 19 años.

Por ahora, Clerveaux se mantiene activo en la categoría de Proyección del elenco de Macul, apostando a ganarse un lugar en el plantel profesional en la recta final de la temporada.