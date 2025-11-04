Cambios en Colo Colo: La radical decisión que tomó Fernando Ortiz en su cuerpo técnico - Chilevisión

La victoria sobre Ñublense generó algo de paz en Colo Colo, aunque las aguas nuevamente se movieron en las últimas horas fuera de la cancha.

En esta oportunidad el involucrado es el entrenador Fernando Ortiz, quien tomó la decisión de no seguir contando con uno de los integrantes del cuerpo técnico.

A muy pocas semanas de que finalice la temporada, un integrante del staff del primer equipo albo fue cesado de sus funciones.

Desvinculan de Colo Colo a analista que llevaba varios años

Se trata de Daniel Díaz, ayudante de preparador físico que hacía los análisis de los GPS de los jugadores.

Según consignó Radio Cooperativa, había diferencias en los métodos de trabajo entre el Tano y el funcionario, lo que se reflejó en una discusión ocurrida hace algunos días.

Díaz estaba trabajando hace seis años en el Cacique, siendo parte del cuerpo técnico de Jorge Almirón en el año y medio que el argentino estuvo en Macul.

De hecho, encabezó los entrenamientos de principios de temporada en los que el trasandino estuvo ausente por un breve periodo.

A raíz de esta situación, el medio medio aseguró que el plantel quedó sorprendido con la noticia y hubo algunos jugadores que terminaron molestos al enterarse.