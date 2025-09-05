“Estaba...”: El sorpresivo comentario de Jorge Almirón por incidentes en duelo de Independiente y la U - Chilevisión

El ex DT de Colo Colo abordó brevemente lo ocurrido en choque por Copa Sudamericana, situación que dejó a varios hinchas heridos.
Viernes 5 de septiembre de 2025 | 13:23
Jorge Almirón reapareció y habló por primera vez tras su salida de Colo Colo, entregando palabras sobre el escándalo ocurrido en el partido de Independiente ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana.
El entrenador dialogó con DeporTV, afirmando que no observó muy en detalle los hechos en el Estadio Libertadores de América que dejó a varios hinchas azules heridos.
"Estaba en una cena justo ese día y lo vi muy de fondo. Es muy delicado el tema. Para opinar uno tiene que estar muy bien informado", comentó.
Si bien no dio a conocer su postura por el caso que remeció al continente, el trasandino tiene una relación bastante cercana con el Rojo de Avellaneda.
Además de dirigirlo entre 2014 y 2015, el ex DT del Cacique confesó ser fanático de Independiente. "No me da miedo decirlo, soy hincha de este club", expresó hace varios años tras tomar el mando del primer equipo.
Por otro lado, Almirón dio pistas sobre lo que se viene su carrera y reconoció que le gustaría volver a trabajar en su país.
"Me gustaría dirigir en Argentina. No voy a nombrar equipos, porque hay gente trabajando que lo está haciendo bien. Ahora me voy unos días a España", señaló
Sobre su ciclo en el Popular, solamente afirmó que "el año pasado fue muy bueno".