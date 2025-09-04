Tras eliminar a Independiente: Qué se le viene a la U en la Sudamericana y cuándo vuelve a jugar - Chilevisión

La Unidad Disciplinaria de la Conmebol determinó que Universidad de Chile avance a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, esto tras los trágicos incidentes contra Independiente.

El Rojo fue descalificado luego de la cancelación de la revancha en la etapa anterior, donde su barra atacó brutalmente a hinchas azules en un hecho que generó gran conmoción.

Confirmada su permanencia en el torneo internacional, a pesar de que también fue sancionada, el Romántico Viajero empieza a pensar en su siguiente desafío.

La U en la Sudamericana: Qué se le viene y cuándo vuelve a jugar

Por la ronda de los ocho mejores, la U se medirá a Alianza Lima en una llave que comenzará el próximo jueves 18 de septiembre en tierras peruanas.

La revancha se jugará el 25 del mismo mes en un estadio por definir, teniendo en cuenta que el Estadio Nacional no podrá ser ocupado debido al inicio del Mundial Sub 20.

En caso de superar a Los Íntimos, Los Azules chocarán contra el vencedor del cruce entre Lanús y Fluminense.

Antes de aquello, el cuadro nacional se enfrentará el 14 de septiembre a Colo Colo en la Supercopa.