“Se lo planteamos”: La U cuestiona fecha de la Supercopa contra Colo Colo y hace dura advertencia - Chilevisión

Michael Clark, presidente de Azul Azul, cuestinó que la Supercopa contra Colo Colo haya sido programada para el domingo 14 de septiembre, solamente cuatro días antes de una posible llave ante Alianza Lima por Copa Sudamericana.

El eventual duelo de ida de la U con los peruanos se jugaría el 18 de este mismo, lo que llevaría al conjunto laico a solicitar otra fecha para la disputa del título frente a Los Albos.

"Se lo dije personalmente a la gente de la liga, a Yamal (Rajab) y se lo dije también personalmente al secretario ejecutivo, Jorge Yunge, y esto fue antes de que pasara todo lo de la situación en Argentina, que si nos iba bien en esta llave con Independiente y avanzábamos a los cuartos de final, nosotros no estábamos por jugar la Supercopa", comentó.

El dirigente apuntó que "obligarnos a jugar una Supercopa el 14 de septiembre para que cuatro días después se juegue quizás el partido más importante de la U en el año, no tiene ningún sentido".

Supercopa: Michael Clark adelanta que la U podría colocar juveniles

Clark afirmó que "queremos jugar la Supercopa, pero ¿Cuál es cuál es el afán de hacerlo jugar el 14 de septiembre? ¿Por qué esa fecha?".

"Se acaba ese día y luego va a salir el sol. Podemos jugarlo en otra fecha, de acá a fin de año. Yo no entiendo cuál es ese afán", agregó.

Consultado por si la U podría presentarse con juveniles, el directivo sostuvo: "Se lo planteamos textualmente a Jorge Yunge y a ligas, que si es que nos obligaban a jugar ese partido, una opción era efectivamente jugarlo con juveniles".