¿Adiós a Independiente? Prensa peruana anticipa fallo favorable a la U en Copa Sudamericana - Chilevisión

La Conmebol dará a conocer muy pronto su resolución por el partido entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana, el que fue cancelado el pasado 20 de agosto por serios incidentes en las tribunas.

A la espera de la información oficial, en Perú aseguraron que Los Azules serán favorecidos y lograrán la clasificación a los cuartos de final del torneo.

Según consignó el diario Libero, el organismo tomará "una radical decisión" al dar por ganador de la llave al cuadro comandado por Gustavo Álvarez.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"La Conmebol se tomó mucho tiempo para decidir si eliminará a ambos equipos u optará por premiar a uno de ellos pese a la gravedad de los acontecimientos", agregaron.

El anticipo del medio contrasta con lo manifestado por el propio Rojo de Avellaneda, donde el presidente del club, Néstor Grindetti, sostuvo hace algunos días: "Vamos a tener un fallo favorable".

¿Cuándo se jugarían los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

En caso de que la U siga en competencia, jugará la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana el próximo jueves 18 de septiembre en Perú.

En tanto, la revancha del Romántico Viajero y Alianza Lima sería el 25 del mismo mes.