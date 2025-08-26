Para la Libertadores y Sudamericana: Conmebol ratifica importante cambio en el VAR - Chilevisión

La Conmebol anunció una importante modificación en el VAR de cara las nuevas fases de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, las que se disputarán en septiembre.

El organismo ratificó que, desde los cuartos de final de ambos torneos, las decisiones que tome un árbitro tras consultar con la tecnología serán explicadas en vivo al público del estadio.

De acuerdo a lo explicado por el ente rector, la medida busca "acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza en cada determinación".

"Aprobado por la IFAB y la FIFA, este procedimiento representa un nuevo hito para el arbitraje del continente y refleja el espíritu de modernización que guía a la Conmebol en todos sus torneos", agregaron en un comunicado.

La herramienta ya se utilizó a principios del 2024 en la Recopa Sudamericana que jugaron Fluminense y Liga de Quito, donde los brasileños terminaron levantando el trofeo.

Cambios en el VAR ya se aplican en Chile

La modificación del VAR ya se está aplicando desde hace varias jornadas en el fútbol chileno, con los jueces dando a conocer a todo el estadio su decisión a dialogar con sus colegas.

Por ejemplo, el árbitro Piero Maza lo hizo en el Superclásico que jugaron a mediados de julio Universidad de Chile y Colo Colo.

En ese cotejo, que terminó 2-1 a favor de Los Azules, el colegiado cobró dos penales a instancias de la tecnología y un tercero en el que no se consideró necesario acercarse al monitor.