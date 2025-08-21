Tras caos en la Copa Sudamericana: Revelan las posibles sanciones para la U e Independiente - Chilevisión

Impacto ha causado la cancelación del partido entre Independiente y Universidad de Chile, el que fue interrumpido por gravísimos incidentes ocurridos en las tribunas.

El choque por Copa Sudamericana fue detenido a los 48 minutos por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera, señalando que habían brutales agresiones entre hinchas en el Estadio Libertadores de América.

Con el correr de las horas, se difundieron imágenes que mostraban la emboscada de la barra del Rojo a la parcialidad azul, dejando una veitena de heridos.

Las posibles sanciones de la Conmebol a Independiente y la U

Luego de que la Conmebol confirmara que los antecedentes están siendo analizados por sus órganos judiciales y por la Comisión Disciplinaria, comenzó a especularse con las posibles sanciones a ambos equipos.

De acuerdo a lo informado por TyC Sports, hay chances de que el ente rector del fútbol sudamericano expulse tanto a Independiente como a la U de la actual edición de la Sudamericana.

Pese a que la serie de octavos de final estaba 2-1 a favor del conjunto laico, el organismo podría sacar a las dos instituciones del certamen.

Adicionalmente, crecen las especulaciones de que ninguno de los clubes pueda participar en competencias internacionales el 2026 y que reciban una sanción de varios cotejos sin público.

En ese escenario, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, afirmó que solicitará que la sanción sea exclusivamente para la U, responsabilizando a los hinchas nacionales de los desmanes.

"Acá corresponde claramente una sanción al club chileno y una liberación de la responsabilidad a Independiente", comentó al mismo medio.