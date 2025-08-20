Violencia extrema: Barras de Independiente colgaron en reja ropa robada a hinchas de la U - Chilevisión

En tragedia terminó el partido de Independiente ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, donde hubo graves incidentes entre hinchas.

El duelo debió ser cancelado producto de la extrema violencia, la que incluyó que parte de la fanaticada azul lanzara butacas y elementos contundentes a parte de la platea local.

Esto provocó que la barra del Rojo emboscara a los visitantes, robándole sus pertenecias y agrediéndolos con palos y fierros.

Barras de Independiente colgaron ropa de hinchas de la U

Con el correr de los minutos se viralizaron videos de hinchas de la U saliendo del estadio casi desnudos, lo que causó muchísima preocupación.

En ese escenario, barras de Independiente se grabaron colgando las poleras y pantalones sustraídos en la reja del propio Estadio Libertadores de América.

De acuerdo a información preliminar, habrían más de 90 detenidos por parte de la policía, casi todos ellos serían de la parcialidad azul.