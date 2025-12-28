Con Mbappé y otras estrellas en las gradas: Camerún y Costa de Marfil empataron en la Copa Africana - Chilevisión

Camerún y Costa de Marfil desperdiciaron la oportunidad de quedar como líderes del Grupo F tras empatar 1-1 en un partido válido por la fecha 2 de la Copa Africana de Naciones.

Con este resultado, ambas selecciones quedaron igualadas con 4 pts en la tabla de posiciones, por lo que el liderato del grupo se definirá en la tercera fecha.

Un partido que por momentos demostró intensidad con un ida y vuelta constante, pero que estuvo marcado por la poca precisión al momento de marcar.

Camerún y Costa de Marfil definirán su clasificación en la tercera fecha

El primer tiempo fue más de roce que de fútbol, ambas selecciones buscaron ponerse en ventaja, pero no lograron ser efectivas en el intento.

Ya en la segunda mitad, cuando Camerún era protagonista y dominaba el juego, Amad Diallo los sorprendió con una corrida y elegante disparo para poner el 1-0 a favor de Costa de Marfil al minuto 51.

No obstante, la alegría les duró poco, ya que cinco minutos más tarde, Tchamadeu igualó el marcador con un gol afortunado luego de que el balón tocara en el lateral izquierdo Konan.

Pese al resultado, el partido estuvo caracterizado por la presencia de los madrileños Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, y del jugador del Barcelona, Jules Koundé.