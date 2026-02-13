 La burla de Vinicius al Barcelona: Así reaccionó tras enterarse de escandalosa goleada - Chilevisión
La burla de Vinicius al Barcelona: Así reaccionó tras enterarse de escandalosa goleada

El delantero del Real Madrid compartió en un evento con el streamer Ibai Llanos, quien le contó que Los Catalanes fueron humillados por el Atlético de Madrid en la Copa del Rey.

Viernes 13 de febrero de 2026 | 11:00

Vinicius Júnior fue un inesperado protagonista de la escandalosa goleada sufrida por el Barcelona, cuadro que este jueves cayó 4-0 ante el Atlético de Madrid por la semifinal ida de la Copa del Rey.

El delantero del Real Madrid tuvo una singular reacción al enterarse de la caída de Los Catalanes, con quienes ha tenido varios cruces en el último tiempo.

A raíz de esto, el brasileño no quedó indiferente por la fatídica noche de su archirrival, generando un momento que ya se volvió viral.

El gesto de Vinicus al enterarse de derrota del Barcelona

Todo se dio en un evento promocional organizado por una marca, donde el carioca compartió con el reconocido streamer Ibai Llanos.

De hecho, fue el propio creador de contenido el que le informó del resultado a Vinicius, quien sacó una sonrisa y movió su mano derecha.

El gesto fue captado por una de las cámaras del lugar y compartido rápidamente en redes sociales, provocando una lluvia de reacciones.

La revancha entre el Barcelona y el Atlético de Madrid está programada para la semana del 4 de marzo, duelo en el que Los Culés deben ganar por 5 goles de diferencia para acceder de forma directa a la final del torneo.

Mira el momento acá

