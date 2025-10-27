Escándalo en el Real Madrid: Vinícius se plantea salir del club tras enojo con Xabi Alonso - Chilevisión

El Clásico de España dejó un sabor agridulce para el Real Madrid. Pese a derrotar 2-1 al Barcelona, el Merengue se metió un nuevo conflicto con una de sus figuras.

Se trata de Vinícius Junior, quien no solamente llamó la atención por ir a encarar a Lamine Yamal una vez consumado el triunfo de La Casa Blanca, sino que también por su enfado al ser sustituido por Rodrygo en el segundo tiempo.

S bien la situación parecía haber quedado atrás, DAZN reveló las palabras que lanzó al aire el brasileño cuando iba rumbo a camarines producto de su enojo por el cambio.

¿Vinícius Jr quiere salir del Real Madrid?

De acuerdo al citado medio, el extremo no escondió su malestar y dijo en reiteradas ocasiones: "Yo me voy del equipo. Me voy, mejor me voy".

Previo a esto, el futbolista de 25 años señaló directamente al entrenador Xabi Alonso por la modificación. "¿Yo? ¿Yo? Míster, míster", dijo ante todo el estadio.

Consultado por esta situación, el DT del conjunto español le bajó el perfil al caso y aseguró que "no hay que asustarse. Mientras sea sano, saludable y de la competitividad del respeto. Yo le visto así. Es tensión de un partido importante".

Durante su ruta a los vestidores, el ex Flamengo intentó ser calmado por el preparador de arqueros, lo que tuvo éxito debido a que regresó a la cancha a mirar el final del cotejo.

Cabe recordar que Vinícius Júnior ha estado en la mira de diversos clubes de Arabia Saudita, quienes estarían dispuestos a ofrecerle un contrato histórico para tentarlo.