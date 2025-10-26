Real Madrid vs Barcelona: Cómo ver EN VIVO y ONLINE partido por la liga de España - Chilevisión

Real Madrid y Barcelona protagonizan uno de los partidos más esperados del año, enfrentándose este domingo por una nueva jornada de la liga española.

Los Merengues reciben al conjunto catalán en un duelo clave por el liderato del torneo, con La Casa Blanca ubicándose al tope de la tabla de posiciones con dos puntos más que su rival.

El encuentro marca un verdadero cruce de estrellas, con Kylian Mbappé y Lamine Yamal como algunas de las figuras estelares.

Cómo ver el partido de Real Madrid vs Barcelona EN VIVO y ONLINE

El partido del Real Madrid ante el Barcelona, válido por la fecha 10° de la liga española, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Adicionalmente, el Clásico de España será emitido de manera online por la plataforma de streaming Disney +. Para eso, tienes que entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Real Madrid y Barcelona por la liga española

El cotejo de los dirigidos por Xabi Alonso contra el Blaugrana comienza a las 12:15 horas de Chile este domingo 26 de octubre.

El escenario para el gran compromiso es el Estadio Santiago Bernabéu, donde se esperan más de 80 mil hinchas.