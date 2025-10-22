¡Sigue imbatible! Real Madrid venció a Juventus y continúa firme en Champions League - Chilevisión

Real Madrid recibió este miércoles a la Juventus en el Estadio Santiago Bernabéu para disputar el encuentro válido por la tercera jornada de la fase de liga por la Champions League, en el que se impusieron por 1-0.

En la primer parte del encuentro hubo dominio de los Merengues, sin embargo se fueron al descanso empatados sin goles.

En el segundo tiempo, el equipo de Xabi Alonso hizo notar su poderío y llegó al gol a los 57', gracias a la acción de Jude Bellingham quien aprovechó un zurdazo de Vinicius que dio en el poste para marcar el 1-0 definitivo.

Real Madrid consiguió su tercer triunfo consecutivo en la Champions League, anotando puntaje perfecto en lo que va de la competencia.

El elenco de la Vecchia Signora por su parte, no ha podido sumar de a tres en el certamen, tras dos empates y una derrota en loo que va de la primera fase.

Próximos desafíos del Real Madrid y Juventus en Champions League

En el próximo partido por la Champions League, Real Madrid tendrá que viajar hasta Inglaterra para medirse frente al Liverpool, el próximo martes 4 de noviembre.

El mismo día, Juventus recibirá al Sporting Lisboa con la misión de sumar de a tres para poder escalar en la tabla de posiciones.