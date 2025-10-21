Arsenal goleó al Atlético de Madrid y continúa imbatible en la Champions League - Chilevisión

Arsenal goleó este martes al Atlético de Madrid en la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League.

Los Gunners se hicieron fuertes de local y se impusieron por 4-0 ante el conjunto dirigido por Diego Simeone, quienes resistieron durante la primera parte.

Sin embargo, en el segundo tiempo el conjunto londinense necesitó de solo unos minutos para quedarse con el encuentro.

Gabriel Magalhães fue el encargado de abrir la senda goleadora del Arsenal al minuto con un cabezazo al minuto 57'. Tan solo unos minutos después, a los 64', Gabriel Martinelli puso el 2-0.

Tres minutos después, Viktor Gyökeres (67') anotó el 3-0 tras un centro de Martinelli, y a los 70' repitió su actuación y puso el 4-0 definitivo gracias a un córner.

Con este resultado Arsenal consiguió puntaje ideal, con tres victorias en tres fechas de lo que va de la Champions League.

Dispar escenario al del Atlético de Madrid que solo ha conseguido tres puntos en la misma cantidad de encuentros.

¿Qué se viene para Arsenal y Atlético de Madrid en Champions League?

En la cuarta fecha de la Champions League Arsenal se medirá de visita frente al Slavia Praga, el próximo martes 11 de noviembre.

El Atlético de Madrid por su parte recibirá el mismo día al Royale Union Saint-Gilloise.