Arsenal vs Atlético de Madrid: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Champions League - Chilevisión

Arsenal y Atlético de Madrid protagonizan uno de los partidos más esperados de la fecha 3° de la Champions League, enfrentándose este martes en Londres.

Los Gunners quieren seguir mostrando el gran rendimiento en el inicio de temporada, lo que los tiene como punteros exclusivos en la Premier League.

Por el otro lado están Los Colchoneros, quienes apuestan a rescatar puntos en condición de visitante de la mano de su gran figura, el argentino Julián Álvarez.

¿Dónde ver EN VIVO el partido del Arsenal vs Atlético de Madrid?

El partido del Arsenal ante el Atlético de Madrid, válido por la fecha 3° de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN 5.

Además, la plataforma de streaming Disney + también emitirá este atractivo cotejo de manera online. Para eso, debes ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Arsenal y Atlético de Madrid por la Champions League

El compromiso entre ingleses y españoles inicia a las 16:00 horas de Chile de este martes 21 de octubre.

El escenario para el gran encuentro es el Emirates Stadium de Londres, mientras que el árbitro designado fue el italiano Davide Massa.