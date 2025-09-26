Murió Billy Vigar, ex juvenil del Arsenal que sufrió grave accidente durante partido en Inglaterra - Chilevisión

Billy Vigar, ex jugador de las inferiores del Arsenal, murió este jueves a causa de una lesión cerebral provocada por un accidente en pleno partido.

El futbolista de 21 años sufrió el pasado fin de semana un duro fuerte golpe en su cabeza defendiendo al Chichester City, cuadro que pertenece a la séptima división de Inglaterra.

En un encuentro por su actual club ante el Wingate & Finchley, el atacante chocó contra un muro que estaba a un costado de la cancha, situación que lo dejó en un coma inducido.

El deceso fue confirmado por la propia institución, quienes solicitaron que "se respete la privacidad de su familia en este momento tan difícil".

It is with great sadness that Chichester City Football Club has to confirm the passing of Billy Vigar. Below is a statement from his family.



We request that his family's privacy is respected at this most difficult time. 🤍🖤 pic.twitter.com/Pl49bHcnBg — Chichester City FC (@ChiCityFC) September 25, 2025

El comunicado del Arsenal por fallecimiento de Billy Vigar

Minutos después de que se ratificara el deceso, el Arsenal se expresó en sus redes sociales y lamentó la pérdida de uno de sus ex canteranos.

"Estamos devastados por la impactante noticia del fallecimiento del ex jugador de la academia Billy Vigar. Todos nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento. Descansa en paz", señalaron en sus redes sociales.

Vigar se integró a los 14 años al fútbol joven de los Gunners. Tras sumar algunos minutos en la Sub 21, se desvinculó del conjunto de Londres a comienzos del 2024.

Su carrera incluyó pasos por el Derby County, Eastbourne Borough y el mencionado Chichester City, donde llegó como refuerzo a mediados de este año.