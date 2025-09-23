Chocó contra un muro: Joven futbolista queda hospitalizado tras colisión y genera remezón en Europa - Chilevisión

Impacto ha causado la situación de Billy Vigar, ex jugador de las inferiores del Arsenal que está hospitalizado tras chocar contra un muro en pleno partido en Inglaterra el último fin de semana.

El futbolista, que milita actualmente en el Chichester City, impactó su cabeza con una superficie dura en un duelo ante el Wingate and Finchley por la Isthmian Premier Division, una de las ligas regionales de dicho país.

De acuerdo a medios internacionales, el delantero intentó evitar que la pelota saliera de la cancha y se deslizó por el césped, pero la cercanía con una pared terminó siendo fatal.

Minutos después de ser atendido, el atacante fue trasladado en helicóptero a un hospital de Londres.

Billy Vigar genera preocupación en Inglaterra

A través de sus redes sociales, el Chichester City consignó que el jugador está hospitalizado y que sufrió una "lesión cerebral grave".

El club agregó que el joven de 21 años "se encuentra en coma inducido en cuidados intensivos, recibiendo el mejor tratamiento posible".

Vigar inició su carrera en el Arsenal, institución a la que se integró a los 14 años y en la que alcanzó a jugar hasta la Sub 21 antes de desvincularse a inicios del 2024.

Posteriormente, pasó por el Derby County, Eastbourne Borough y a mediados de este 2025 se sumó a su actual equipo, jugando dos encuentros esta campaña.