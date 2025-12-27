Nigeria vs Túnez: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Africana de Naciones - Chilevisión

Este sábado las selecciones de Nigeria y Túnez se enfrentarán por la fecha 2 del Grupo C de la Copa Africana de Naciones.

Nigeria y Túnez llegan igualados con tres puntos. En la jornada inaugural, los nigerianos se impusieron por 2-1 a Tanzania, mientras que los tunecinos debutaron con una victoria por 3-1 frente a Uganda, por lo que ambos buscan consolidar su buen inicio en el torneo.

Un nuevo triunfo para cualquiera de los dos les permitiría asegurar anticipadamente su clasificación a los octavos de final.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Nigeria vs Túnez?

El partido de Nigeria frente a Túnez, válido por la fecha 2° de la Copa Africana de Naciones, será transmitido en vivo y online por Claro Sports.

Esta señal emitirá gratis el trascendental duelo en sus plataformas digitales, incluyendo su canal de YouTube.

Hora del partido entre Nigeria y Túnez por la Copa Africana de Naciones

El compromiso entre estas dos selecciones inicia a las 17:00 horas de Chile de este sábado 27 de diciembre.

El escenario es el Fez Stadium de Marruecos, país que es sede de todo el certamen internacionales.